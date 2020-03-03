Ватикан открыл свои архивы времен Второй мировой войны

Святой престол рассекретил документы, которые относятся к деятельности папы Пия XII. Теперь историкам предстоит выяснить, почему глава католической церкви не занимал четкой позиции по поводу преступлений нацистов, в особенности Холокоста. В Ватикане до этого говорили, что понтифик активно вел негласную работу для спасения евреев. Между тем сам архив времен Пия XII составляет 16 млн страниц на десятках языков. Запрос на работу с ними подали около 200 исследователей.