Ватикан открыл свои архивы времен Второй мировой войны

Святой престол рассекретил документы, которые относятся к деятельности папы Пия XII. Теперь историкам предстоит выяснить, почему глава католической церкви не занимал четкой позиции по поводу преступлений нацистов, в особенности Холокоста. В Ватикане до этого говорили, что понтифик активно вел негласную работу для спасения евреев. Между тем сам архив времен Пия XII составляет 16 млн страниц на десятках языков. Запрос на работу с ними подали около 200 исследователей.
2020-03-03T05:04:00+03:00
2020-03-03T04:49:13+03:00
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05:04, 03 марта 2020
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