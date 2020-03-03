Столкновения демонстрантов с силами безопасности произошли в столице Киргизии

Накануне в центре Бишкека собрались 1 до 1,5 тыс. сторонников осужденного экс-депутата Садыра Жапарова. Они требовали освободить политика. Несколько человек были задержаны. Госкомитет национальной безопасности Киргизии возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. В ходе разгона митинга пострадала три человека.
2020-03-03T05:04:00+03:00
2020-03-03T04:48:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 03 марта 2020
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