Столкновения демонстрантов с силами безопасности произошли в столице Киргизии

Накануне в центре Бишкека собрались 1 до 1,5 тыс. сторонников осужденного экс-депутата Садыра Жапарова. Они требовали освободить политика. Несколько человек были задержаны. Госкомитет национальной безопасности Киргизии возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. В ходе разгона митинга пострадала три человека.