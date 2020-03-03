Еще один участник выбыл из президентской гонки в США

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар объявила, что не будет бороться за право стать кандидатом на пост президента от Демократической партии. Накануне от дальнейшей борьбы отказался бывший мэр города Саут-Бенда Пит Буттиджич, который шел третьим по числу делегатов партийного съезда, где будут выбирать кандидата. По данным газеты The New York Times. И БУттиджич и Клобушар намерены поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена, который по числу делегатов занимает сейчас второе место после сенатора от штат Вермонт Берни Сандерса. Между тем сегодня первичные выборы пройдут сразу в 14 штатах.
2020-03-03T05:04:00+03:00
2020-03-03T04:48:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 03 марта 2020
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