В Амстердаме пройдет сегодня жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги наций

Сборная России узнает своих соперников по дивизиону В. Сам турнир, как напоминает агентство ТАСС, призван заменить товарищеские матчи, а его участники разыграют две путевки на чемпионат мира. Он пройдет в Катаре в конце 2022 года. Также сегодня в столице Нидерландов пройдет очередной конгресс УЕФА. Ожидаются выборы в исполком организации, и в совет ФИФА.
2020-03-03T04:06:00+03:00
2020-03-03T04:11:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 03 марта 2020
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