В Амстердаме пройдет сегодня жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги наций

Сборная России узнает своих соперников по дивизиону В. Сам турнир, как напоминает агентство ТАСС, призван заменить товарищеские матчи, а его участники разыграют две путевки на чемпионат мира. Он пройдет в Катаре в конце 2022 года. Также сегодня в столице Нидерландов пройдет очередной конгресс УЕФА. Ожидаются выборы в исполком организации, и в совет ФИФА.