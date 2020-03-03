Специальная комиссия должна проверить сегодня участок в Москве, где обнаружили превышение радиации

Это пешеходная дорожка у станции «Ростокино» Ярославского направления МЖД. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», в состав комиссии, которая будет проверять уровень радиации у плитки, которой вымостили дорожку, войдут в том числе представители РЖД. Сообщается, что подрядчик планирует заменить эту плитку. Представители компании в то же время предполагают, что превышение фона может быть у грунта, под плиткой, либо из-за того, что на дорожку вылили какое-то химическое вещество. Ранее в столичном управлении МЧС говорили, что их сотрудники не зафиксировали опасного для здоровья людей превышения радиационного фона.
2020-03-03T04:06:00+03:00
2020-03-03T04:10:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598270-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 03 марта 2020
Загрузка комментариев...