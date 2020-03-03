Белоруссия стремится к долгосрочному контракту на поставку азербайджанской нефти

В то же время, по словам белорусского премьер-министра Сергея Румаса, республика не собирается окончательно отказываться от поставок из России. Однако из-за налогового маневра Москвы через 4 года цена на нефть для Минска будет рыночной, добавил глава правительства. По словам представителей концерна «Белнефтехим», до конца года они ожидают поставок около 1млн.т азербайджанской нефти.