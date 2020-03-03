Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил свою партию «Ликуд» победителем парламентских выборов

Согласно данным экзит-полов, соратники главы правительства могут получить 37 из 120 мест в Кнессете. В то же время главный оппонент Нетаньяху, лидер коалиции «Кахоль-Лаван» Бени Ганц призывает дождаться окончательного результата. Согласно предварительным итогам, Нетаньяху вместе с правыми и религиозными партиями могут взять под контроль 60 мандатов. Однако этого недостаточно для формирования кабинета. Нынешние выборы в Израиле стали уже третьими за последний год.