Неизвестные распространяют в Москве ложную информацию о коронавирсусе, утверждает компания Group-IB

Вбросы осуществляются в группах школ и детских садов в социальных сетях и мессенджерах, а также на родительских форумах, говорят специалисты по интернет-безопасности. По их словам, сообщения, что власти скрывают данные о массовом заражении москвичей коронавирусом являются недостоверными. Сейчас Group-IB ищет исполнителей и заказчиков этой информационной атаки.