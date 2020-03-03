Неизвестные распространяют в Москве ложную информацию о коронавирсусе, утверждает компания Group-IB

Вбросы осуществляются в группах школ и детских садов в социальных сетях и мессенджерах, а также на родительских форумах, говорят специалисты по интернет-безопасности. По их словам, сообщения, что власти скрывают данные о массовом заражении москвичей коронавирусом являются недостоверными. Сейчас Group-IB ищет исполнителей и заказчиков этой информационной атаки.
2020-03-03T04:06:00+03:00
2020-03-03T04:08:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 03 марта 2020
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