Коронавирус приостановил сделку по продажи доли Сбербанка

Причина в падении акций финансовой организации, пишет газета «Ведомости». В этой связи Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет выручки от продажи контрольного пакета акций Сбербанка правительству. Сама покупка должна помочь правительству выполнить социальные обещания президента Владимира Путина, писала ранее газета.