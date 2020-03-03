Коронавирус приостановил сделку по продажи доли Сбербанка

Причина в падении акций финансовой организации, пишет газета «Ведомости». В этой связи Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет выручки от продажи контрольного пакета акций Сбербанка правительству. Сама покупка должна помочь правительству выполнить социальные обещания президента Владимира Путина, писала ранее газета.
2020-03-03T04:06:00+03:00
2020-03-03T04:07:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 03 марта 2020
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