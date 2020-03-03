Российская группа Little Big планирует представить на конкурсе «Евровидение» композицию с «бразильским оттенком»

Как сказал агентству ТАСС лидер коллектива Илья Прусикин, он и его коллеги чувствуют груз ответственности. Накануне в эфире Первого канала было объявлено, что Россию на музыкальном конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме, представит Little Big.

Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. В прошлом году участник из России, Сергей Лазарев, занял третье место с композицией Scream.