Депутатам Госдумы ограничили служебные командировки

Совет нижней палаты принял такое решение из-за загруженного графика работы в эту сессию. В том числе в связи с тем, что в Думе рассматривают законопроект об изменениях в Конституции, сказал ее спикер Вячеслав Володин. Он добавил, что не видит острой необходимости выезжать сейчас депутатам за рубеж. Второе чтение законопроекта об изменениях в основном законе пройдет в Госдуме 10 марта, третье — 11 марта.