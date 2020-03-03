Депутатам Госдумы ограничили служебные командировки

Совет нижней палаты принял такое решение из-за загруженного графика работы в эту сессию. В том числе в связи с тем, что в Думе рассматривают законопроект об изменениях в Конституции, сказал ее спикер Вячеслав Володин. Он добавил, что не видит острой необходимости выезжать сейчас депутатам за рубеж. Второе чтение законопроекта об изменениях в основном законе пройдет в Госдуме 10 марта, третье — 11 марта.
2020-03-03T03:04:00+03:00
2020-03-03T03:08:12+03:00
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03:04, 03 марта 2020
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