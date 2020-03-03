Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:04, 03 марта 2020

Нефть дорожает после резкого снижения на прошлой неделе

Цена сорта Brent поднималась на бирже выше 52 долларов за баррель. Участники рынка, по мнению аналитиков, ждут, что финансовые регуляторы компенсируют замедление экономики из-за вспышки коронавируса. Кроме того, рост цен на нефть связывают со встречей участников соглашения о заморозки нефтедобычи, которые соберутся послезавтра в Вене.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 258 6 5281 02.03
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 28 февраля Поздравить…

5 337 6 6992 28.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Навальный — новый Сандерс Сандерс идет в президенты, обещая бесплатную медицину и образование. Навальный один в один говорит о том же. Правда, у нас медицина и образование в огромной части бесплатны и так, но везде, где нельзя пообещать дешевле, Навальный обещает лучше…

5 86 6 6641 02.03
Kполитика, сша, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Упоминание о Боге будет с одобрением воспринято всеми верующими гражданами Зарубежная пропаганда постоянно пытается подорвать изнутри основы российского государства. И главный удар направлен против семейных ценностей…

5 63 6 5159 02.03
Kполитика, власть, конституция, путин, мнения
Новости

Президент Владимир Путин внёс в Конституцию президентские поправки про бога, союз мужчины и женщины и русский народ Глава государства сделал это сегодня, в последний день приёма поправок ко второму чтению законопроекта об изменении основного закона страны…

5 99 6 8848
Блоги

Мэр Праги Зденек Гржиб с табличкой «Площадь Бориса Немцова» В Праге в честь Бориса Немцова завтра переименуют площадь перед российским посольством…

5 106 6 10078 26.02
Kнемцов, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

«Пойду помолюсь». Вице-президент Пенс назначен главным по борьбе с коронавирусом в США У ультрарелигиозного евангелиста Пенса шикарная история борьбы с эпидемиями и особый взгляд на науку (как у настоящего верующего)…

5 203 6 20504 27.02
Kсша, эпидемии, здравоохранение, политика, власть, религия, мнения
Новости

Президент Владимир Путин внес президентские поправки в Конституцию о боге и браке как союзе мужчины и женщины Об этом сообщили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и вице-спикер Петр Толстой…

5 49 6 5072
Блоги

+ «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений Мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами…

5 203 6 20839 02.03
8читать ;смотреть
Kармия, вооружение, сша, военные, политика, видео, путин, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 154 6 16572 27.02
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Он дал нам шанс Горбачев и его время были самым светлым периодом в нашей истории. Это был период освобождения других, а вместе с ними самих себя! Этот период в нашей жизни говорит о том, что мы не безнадёжны…

5 432 6 47695 02.03
Kгорбачев, праздники, мнения
Блоги

Власти Петербурга попросили школы провести профилактические работы о недопустимости участия в несогласованных акциях памяти Немцова Согласно документу, просьба исходит от замначальника управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко…

5 79 6 9975 29.02
Kпетербург, акции, немцов, школы, власть, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Из трагедии устроили балаган Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…» Противно…

5 175 6 24319 25.02
Новости

Летчики двух сирийских самолетов СУ-24, сбитых турецкими истребителями, живы и находятся в безопасности По словам источника в МО Сирии, пилоты благополучно катапультировались…

5 69 6 32891
Блоги

Борис Акунин писатель

Это вина моего поколения, а не Горбачева Стыдно, что мы не завоевали себе свободу сами, а получили ее сверху, как крепостные в 1861 году. Горько, что мы недостаточно ее ценили и плохо ею воспользовались…

5 276 6 44216 02.03
Kполитика, история, общество, горбачев, день рождения, мнения
Блоги

+ «Нужно, чтоб потряхивало». Владимир Путин о нацпроектах «Нужно, чтоб потряхивало». Владимир Путин о нацпроектах Просто опыт работы мой, достаточно серьёзный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться…

5 197 6 31760 25.02
8читать ;смотреть
Kпутин, нацпроекты, экономика, финансы, строительство, политика, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сирийская авиабаза эль-Нейраб в провинции Алеппо, «разрушена» ударом военных Турции Во всяком случае, так утверждает турецкое агентство Anadolu…

5 69 6 46220
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прикидываться хорошими и миролюбивыми, имея такие традиции, глупо. Когда появляются силы, первым делом что-нибудь захватываем. И на нищету населения наплевать, а всех, до кого нужно дотянуться, надо оккупировать…

5 71 6 121384 26.02
#слушать 48:53 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 154 6 16572 27.02
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Блеф Китая дорого обойдется для экономики России? Санкционно-коронавирусная удавка для России — это проект. Это не случайность. Китай отыграет этот проект-спектакль и резко опустит занавес и спектакль закончится, но мир уже будет другим…

5 97 6 163088 26.02
Kрф, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Кто избавит Россию от Путина? Кто избавит Россию от Путина? Гражданское общество рассталось с мантрами и вооружилось лозунгами…

5 57 6 126915 01.03
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8358133
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4392693

Сегодня в эфире