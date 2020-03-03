Нефть дорожает после резкого снижения на прошлой неделе

Цена сорта Brent поднималась на бирже выше 52 долларов за баррель. Участники рынка, по мнению аналитиков, ждут, что финансовые регуляторы компенсируют замедление экономики из-за вспышки коронавируса. Кроме того, рост цен на нефть связывают со встречей участников соглашения о заморозки нефтедобычи, которые соберутся послезавтра в Вене.
2020-03-03T03:04:00+03:00
2020-03-03T03:07:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 03 марта 2020
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