Американский суд потребовал от Хиллари Клинтон дать показания в связи со скандалом вокруг ее электронной почты

Судья федерального суда столичного округа Колумбия Ройс Ламберт частично удовлетворил иск в отношении бывшего Госсекретаря. Его подавала общественная организация Judicial Watch, передает агентство ТАСС. Скандал разгорелся 5 лет назад, когда стало известно, что Клинтон на посту главы Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты.
2020-03-03T03:04:00+03:00
2020-03-03T03:06:45+03:00
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03:04, 03 марта 2020
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