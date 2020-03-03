Американский суд потребовал от Хиллари Клинтон дать показания в связи со скандалом вокруг ее электронной почты

Судья федерального суда столичного округа Колумбия Ройс Ламберт частично удовлетворил иск в отношении бывшего Госсекретаря. Его подавала общественная организация Judicial Watch, передает агентство ТАСС. Скандал разгорелся 5 лет назад, когда стало известно, что Клинтон на посту главы Госдепартамента США использовала в служебных целях личный ящик электронной почты.