Еще один турецкий военный погиб в сирийской провинции Идлиб

Это произошло в результате обстрела со стороны сил сирийского президента Башара Асада, сказали в министерстве обороны Турции. На прошлой неделе жертвами авиаудара сирийских ВВС стали более 30 турецких военнослужащих. После этого турецкая армия нанесла удары по сирийским позициям. Анкара поддерживает в Идлибе отряды вооруженной сирийской оппозиции, которые противостоят армии Асада. Официальный Дамаск в свою очередь поддерживает Россия.
2020-03-03T03:04:00+03:00
2020-03-03T03:06:11+03:00
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03:04, 03 марта 2020
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