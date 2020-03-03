Еще один турецкий военный погиб в сирийской провинции Идлиб

Это произошло в результате обстрела со стороны сил сирийского президента Башара Асада, сказали в министерстве обороны Турции. На прошлой неделе жертвами авиаудара сирийских ВВС стали более 30 турецких военнослужащих. После этого турецкая армия нанесла удары по сирийским позициям. Анкара поддерживает в Идлибе отряды вооруженной сирийской оппозиции, которые противостоят армии Асада. Официальный Дамаск в свою очередь поддерживает Россия.