У пассажиров московского метро будут выборочно измерять температуру

Это одна из мер для борьбы с возможным распространением коронавируса, сказали в мэрии. Помимо этого, ежедневно измерять температуру будут у детей в столичных школах и детских садах. Во всех аэропортах Московского авиационного узла работают медицинские посты. Пристально внимание уделяется пассажирам, которые прибывают из Китая, Ирана и Южной Кореи. С середины февраля, по словам мэра Сергея Собянина, проведено более 12 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. Под наблюдением находятся свыше 5,5 тыс. человек.