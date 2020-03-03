У пассажиров московского метро будут выборочно измерять температуру

Это одна из мер для борьбы с возможным распространением коронавируса, сказали в мэрии. Помимо этого, ежедневно измерять температуру будут у детей в столичных школах и детских садах. Во всех аэропортах Московского авиационного узла работают медицинские посты. Пристально внимание уделяется пассажирам, которые прибывают из Китая, Ирана и Южной Кореи. С середины февраля, по словам мэра Сергея Собянина, проведено более 12 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. Под наблюдением находятся свыше 5,5 тыс. человек.
2020-03-03T02:04:00+03:00
2020-03-03T02:10:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 03 марта 2020
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