В СИЗО Пензы проводят проверку из-за интервью осужденного по «пензенскому делу» одному из госканалов

Центральный окружной военный суд не выдавал разрешения на встречу журналистов с Ильей Шакурским, говорится в ответе председательствовавшего на процессе Юрия Клубкова интернет-изданию «7х7». Между тем кадры со встречи журналистов канала «Россия-24» с Шакурским показали в конце февраля. Адвокат Сергей Моргунов рассказал «7х7», что интервью с его подзащитным хотели взять еще и журналисты с телеканала «Звезда», которые также проникли на территорию следственного изолятора. Илью Шакурского приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества.