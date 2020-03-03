Эксперты ООН обвинили российские ВКС в причастности к военным преступления в Сирии

Об этом говорится в докладе Международной независимой следственной комиссии по Сирии, который был опубликован накануне. В документе говорится, что с середины прошлого года по начало нынешнего в результате наземных наступлений и авианалетов были убиты и ранены десятки мирных жителей, а также разрушен целый ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе рынки и больницы. Минобороны России, как передает DW, отрицает причастность военной авиации к некоторым из событий, которые описаны в докладе.