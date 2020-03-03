Высокопоставленные чиновники Евросоюза планируют посетить сегодня границу Греции и Турции

В последние дни там обострилась обстановка. Это связано с решением Анкары не препятствовать попыткам беженцев попасть в Евросоюз. В воскресенье греческие силовики применили водометы и слезоточивый газ, когда пресекали попытки мигрантов перейти границу. Как сообщали в Брюсселе, вместе с греческим премьером в этот район планируют приехать председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.