Высокопоставленные чиновники Евросоюза планируют посетить сегодня границу Греции и Турции

В последние дни там обострилась обстановка. Это связано с решением Анкары не препятствовать попыткам беженцев попасть в Евросоюз. В воскресенье греческие силовики применили водометы и слезоточивый газ, когда пресекали попытки мигрантов перейти границу. Как сообщали в Брюсселе, вместе с греческим премьером в этот район планируют приехать председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
2020-03-03T02:03:00+03:00
2020-03-03T02:07:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 03 марта 2020
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