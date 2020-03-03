Люблинский суд Москвы должен возобновить сегодня слушания по делу «Нового величия»

Здесь ожидаются прения сторон. Они должны были пройти еще в конце февраля, но тогда заседание внезапно перенесли. В суде объяснили это тем, что судья Александр Маслов заболел. До этого сам он уже переносил прения, в ходе которых сторона обвинения должна запросить сроки для восьмерых подсудимых. Их обвиняют в создании экстремистской организации. Сами фигуранты дела вины не признают.
2020-03-03T02:03:00+03:00
2020-03-03T02:05:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:03, 03 марта 2020
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