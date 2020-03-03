Президент Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, текст документа занял 24 страницы. В частности, там говорится о том, что Россия будет обеспечивать защиту исторической правды. Попытки очернить подвиг граждан при защите страны, как добавил Володин, будут признаваться антиконституционными. Также в поправки включено упоминание бога. Русский будет объявлен языком государствообразующего народа. Второе чтение законопроекта об изменениях основного закона запланировано на следующий вторник, третье, на среду, 11 марта.
2020-03-03T01:03:00+03:00
2020-03-03T01:11:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 03 марта 2020
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