Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает данные о поездках клиентов правоохранительным органам

Пресс-секретарь компании Наталья Рожкова объяснила это тем, что порой такие сведения помогают спасти чью-то жизнь, пишет интернет-издание «Медиазона». Накануне пресса написала, что сервис мог предоставить сведения о поездках корреспондента издания «Медуза» Ивна Голунова полицейским. Рожкова эту информацию не комментировала. По данным организации «Роскомсвобода», «Яндекс.Такси» нет в реестре организаторов распространения информации. По словам правозащитников, это значит, что у сервиса есть право не предоставлять правоохранителям никаких данных.
2020-03-03T01:03:00+03:00
2020-03-03T01:10:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 03 марта 2020
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