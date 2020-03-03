Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает данные о поездках клиентов правоохранительным органам

Пресс-секретарь компании Наталья Рожкова объяснила это тем, что порой такие сведения помогают спасти чью-то жизнь, пишет интернет-издание «Медиазона». Накануне пресса написала, что сервис мог предоставить сведения о поездках корреспондента издания «Медуза» Ивна Голунова полицейским. Рожкова эту информацию не комментировала. По данным организации «Роскомсвобода», «Яндекс.Такси» нет в реестре организаторов распространения информации. По словам правозащитников, это значит, что у сервиса есть право не предоставлять правоохранителям никаких данных.