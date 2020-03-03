В Москве госпитализированы родственники россиянина, у которого подтвердили коронавирус

По словам мэра Сергея Собянина, в больницу доставили 24 человека, в том числе пассажиров рейса из Италии, которым прилетел заболевший, еще 85 человек будут находиться на карантине. Пока у большинства отсутствуют симптомы заболевания, сказали представители оперативного штаба изданию РБК. Состояние самого больного удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, добавили чиновники.