Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

По данным экзит-поллов, «Ликуд» может получить 37 из 120 мест в законодательном органе. У ее главного оппонента, центристского блока партий «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим главой Генштаба Бени Ганцем есть шансы на 33 кресла. Согласно предварительным данным, блок правых и религиозных партий во главе с соратниками Нетаньяху может рассчитывать на 60 из 120 кресел в парламенте. Однако, как отмечает агентство ТАСС, такой же результат год назад не привел к формированию правящей коалиции. Нынешние выборы стали уже третьими в Израиле за год.