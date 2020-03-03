Сразу в 14 американских штатах сегодня пройдут первичные выборы у Демократической партии

В т.н. Супервторник решится судьба трети мандатов делегатов на партийный съезд. Именно им предстоит летом решить, кто из претендентов станет кандидатом на президентских выборах и будет соперничать с президентом США республиканцем Дональдом Трампом. Сейчас по количеству делегатов лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, их у него уже 60. На втором месте идет бывший вице-президент Джо Байден, у которого 53 делегата. За последние сутки из гонки выбыли сразу два участника, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар.
2020-03-03T01:03:00+03:00
2020-03-03T01:04:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598232-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:03, 03 марта 2020
Загрузка комментариев...