Сразу в 14 американских штатах сегодня пройдут первичные выборы у Демократической партии

В т.н. Супервторник решится судьба трети мандатов делегатов на партийный съезд. Именно им предстоит летом решить, кто из претендентов станет кандидатом на президентских выборах и будет соперничать с президентом США республиканцем Дональдом Трампом. Сейчас по количеству делегатов лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, их у него уже 60. На втором месте идет бывший вице-президент Джо Байден, у которого 53 делегата. За последние сутки из гонки выбыли сразу два участника, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар.