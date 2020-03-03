Партия действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на парламентских выборах

По данным экзит-полов, она получает 37 мест. Оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» претендует на 33 места в парламенте, сообщает израильский телеканал «12». По его прогнозам, на третьем месте может оказаться арабский «Объединённый список» с 14-ю мандатами.
2020-03-03T00:04:00+03:00
2020-03-03T00:05:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 03 марта 2020
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