Партия действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на парламентских выборах

По данным экзит-полов, она получает 37 мест. Оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» претендует на 33 места в парламенте, сообщает израильский телеканал «12». По его прогнозам, на третьем месте может оказаться арабский «Объединённый список» с 14-ю мандатами.