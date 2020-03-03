Подозреваемые в подготовке массового расстрела в саратовской школе рассказали, что нашли оружие в бункере

По версии ФСБ, именно там они хранили обрез охотничьего ружья и материалы для изготовления зажигательных смесей. С их помощью они якобы планировали убить 40 человек.

СИЗО, где сейчас находятся двое школьников 14 и 15 лет, посетили члены областной наблюдательной комиссии, в их числе и член областной Общественной палаты Николай Скворцов. Он рассказал Эху, что подростки уверяют, в день задержания с ними была подруга. С девушкой они познакомились за несколько месяцев до ареста. Она в сообщении ФСБ не упоминается, хотя, со слов подозреваемых, именно она нашла оружие.

«Ребята рассказывают, познакомились с девушкой «ВКонтакте». Один просто с ней дружил, а со вторым у них были чувства, любовь. Девушка позвала ребят пострелять в бомбоубежище из пневматики. У одного из них была пневматика. Зашли, постреляли, потом девочка отошла в соседнюю комнату, зовет парней, говорит, смотрите, какой ящик. Они подбежали, лежит ящик и обрез. Соответственно, у пацанов первое чувство-любопытство, взяли обрез. Один подержал, другой подержал, побегали с ним. Потом люди в гражданском спрашивают, как выйти с бункера, и заваливают их, заламывают руки, в «газельку» сажают. Это оказались сотрудники ФСБ», — рассказал со слов подростков общественник.

На допросе школьники признались, что планировали совершить нападение в мае.

О задержании подростков региональное управление ФСБ отчиталось в прошлую среду. Молодые люди были задержаны в бункере. В тот же день Волжский районный арестовал подозреваемых в подготовке массового расстрела на два месяца.