Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию для второго чтения

Предполагается, что нижняя палата парламента рассмотрит их 10 марта.

Значительная часть поправок, которые внес Путин, ранее предлагались членами рабочей группы по изменению Конституции. Среди них, в частности, упоминание в Основном законе бога и указание на брак как союза мужчины и женщины. Кроме того, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, президент предложил закрепить статус России как правопреемницы СССР, прописать пункт о защите исторической правды и ввести конституционный запрет на действия и призывы по отчуждению территорий страны. Поправки к Конституции, отметили в нижней палате парламента, предполагают и положение о русском языке как языке государствообразующего народа. В то же время Путин предложил дать право республикам устанавливать в качестве государственных и свои национальные языки. Наконец, внесенный им в Думу документ содержит норму о запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство для муниципальных служащих. Все эти нормы, согласно пакету президентских поправок ко второму чтению, вступят в силу в случае их одобрения более чем половиной участников общероссийского голосования. Предполагается, что оно пройдет 22 апреля.

Путин предложил изменить Конституцию в середине января. В частности, в ходе послания Федеральному собранию он говорил о перераспределении полномочий между президентом и парламентом. Также внесенные в Думу перед первым чтением поправки предполагают закрепление за главой государства права формировать Госсовет.