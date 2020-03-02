Петербургская группа Little Big представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение»

Об этом объявил Первый канал. В этом году конкурс пройдёт в Нидерландах. Финал назначен на 16 мая. Коллектив был основан в 2013 году. Участники называют свою группу «сатирической арт-коллаборацией». НА данный момент они записали четыре альмома. Главный хит Little Big – Skibidi, клип на эту песню на Youtube набрал 362 миллиона просмотров. Танец из клипа стал хитом.
2020-03-02T23:06:00+03:00
2020-03-02T23:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 02 марта 2020
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