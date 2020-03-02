В Ставропольском крае задержан россиянин, подозреваемый в подготовке терактов на территории региона. Об этом объявило региональное управление ФСБ. Спецслужбы называют задержанного сторонником террористической группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ). В ФСБ говорят, что при обыске у подозреваемого нашли предметы, которые могли быть использованы для создания самодельного взрывного устройства.