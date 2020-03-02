Подан иск с требованием признать незаконным указ о голосовании по поправкам в Конституцию

В Москве член участковой избирательной комиссии подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным указ Владимира Путина о голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на движение в защиту прав избирателей «Голос». Александр Артемьев говорит, что ни президент, ни какой-либо другой человек не может своим распоряжением заставить членов избирательных комиссий заниматься деятельностью, не входящей в их полномочия. Артемьев подчёркивает, что по закону комиссии участвуют исключительно в организации выборов и референдумов, а не таких мероприятий, как всенародное голосование, намеченное на 22 апреля.