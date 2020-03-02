Пассажирам московского метро начали измерять температуру с помощью тепловизоров

Соответствующие фотографии публикует сайт МБХ-Медиа. О том, что в метро выборочно и дистанционно начинают мерять температуру сегодня сообщил мэр Сергей Собянин. Об анаологичных мерах отчитались и столичные школы.

Сегодня стало известно о случае заражения коронавирусом жителя Подмосковья, вернувшегося из Италии. В мэрии также говорят, что госпитализированы 24 человека, с которым он контактировал. Сам Давид Беров рассказал в социальных сетях, что до сих пор не получил подтверждения диагноза. Молодой человек также возмутился по поводу того, как обращались с его родственниками – по его словам, близким сообщили, что у него подтвержденный диагноз, сначала им пообещали, что возьмут анализы дома, а затем родственников заставили в сопровождении полиции ехать в инфекционную больницу, — сообщает агентство Интерфакс.