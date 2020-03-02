В Зальцбурге начался суд над полковником австрийской армии подозреваемым в шпионаже в пользу России

Речь идёт о 71-летнем военном пенсионере по имени Мартин. Дело рассматривает суд присяжных. Слушания проходят в закрытом режиме. Защита полковника отвергает обвинения. Адвокаты говорят, что он не раскрывал государственных секретов, а лишь вёл сбор информации из открытых источников, из статей в интернете и газетах, после чего передавал данные знакомым. Полковнику грозит до 10 лет лишения свободы.