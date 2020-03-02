В Латвии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Заболела жительница республики, которая два дня назад вернулась из Милана через Мюнхен. Её отправили в инфекционный центр. Власти говорят, что уже установили всех пассажиров, которые сидели рядом с ней в самолёте, а также людей, с которыми она общалась после прибытия, передаёт агентство ТАСС.
2020-03-02T22:31:00+03:00
2020-03-02T22:31:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598202-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:31, 02 марта 2020
Загрузка комментариев...