В Латвии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Заболела жительница республики, которая два дня назад вернулась из Милана через Мюнхен. Её отправили в инфекционный центр. Власти говорят, что уже установили всех пассажиров, которые сидели рядом с ней в самолёте, а также людей, с которыми она общалась после прибытия, передаёт агентство ТАСС.