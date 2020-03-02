Президент Владимир Путин внёс в Конституцию президентские поправки про бога, союз мужчины и женщины и русский народ

Глава государства сделал это сегодня, в последний день приёма поправок ко второму чтению законопроекта об изменении основного закона страны. Изменения в Конституцию будут считаться одобренными при поддержке более чем половиной участников голосования, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на предложение президента. Всенародное голосование намечено на 22-е апреля.
2020-03-02T22:29:00+03:00
2020-03-02T22:31:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598200-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:29, 02 марта 2020
Загрузка комментариев...