Президент Владимир Путин внёс в Конституцию президентские поправки про бога, союз мужчины и женщины и русский народ

Глава государства сделал это сегодня, в последний день приёма поправок ко второму чтению законопроекта об изменении основного закона страны. Изменения в Конституцию будут считаться одобренными при поддержке более чем половиной участников голосования, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на предложение президента. Всенародное голосование намечено на 22-е апреля.