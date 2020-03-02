Президент Владимир Путин направил в Госдуму проект президентских поправок в Конституцию

Помимо прочего, в них упоминается Бог, а также брак как союз мужчины и женщины. Также поправки запрещают действия по отчуждению российский территорий. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Поправки внесённые президентом Владимиром Путиным сформулированы так, чтобы соответствовать идеалам тех, кто придёт за них голосовать. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Глеб Павловский.

Павловский считает, что эти поправки представляют собой камуфляж для более существенных изменений, которые вносятся в основной закон страны.