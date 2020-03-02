Столичные власти усиливают меры контроля по выявлению коронавируса у граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге отчитался как о прежних, так и о новых мерах по борьбе с болезнью. Так, по его словам, теперь температуру ежедневно будут проверять у пассажиров метро. Это будет происходить выборочно и дистанционно, отметил градоначальник. Также Собянин подтвердил, что у учеников детских садов и школ тоже будут ежедневно проверять температуру. Меры предосторожности сохраняются и в аэропортах, добавил Собянин.

Чуть ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о выявленном случае у россиянина, вернувшегося из Италии. Речь идет о сотруднике РФС Давиде Берове. Врачи говорят, что болезнь у него протекает в легкой форме. Впрочем, сам Беров в своем инстаграме говорит, что он до сих пор не получил документы с подтверждением своего диагноза. По его словам, справку ждет и главврач 1-й инфекционной больницы, в которую его поместили. Также Беров утверждает, что его родных госпитализировали обманом без признаков коронавируса.

Ранее непосредственно в России коронавирус, по официальным данным, выявили только у двух граждан Китая. Их уже выписали из больниц.