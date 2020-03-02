Пассажирам на входе в московский метрополитен будут выборочно дистанционно измерять температуру

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. О начале ежедневного измерения температуры сегодня отчитался и ряд столичных школ.

Сегодня стало известно о случае заражения коронавирусом россиянина, вернувшегося из Италии. В мэрии говорят, что госпитализированы 24 человека, с которым контактировал заболевший. Сам Давид Беров говорит, что до сих пор не получил подтверждения диагноза. Он считает, что соответствующих документов нет и у главного врача больницы. Молодой человек возмутился по поводу того, как обращались с его родственниками – по его словам, близким сообщили, что у него подтвержденный диагноз, сначала им пообещали, что возьмут анализы дома, а затем заставили в сопровождении полиции ехать в инфекционную больницу, — сообщает агентство «Интерфакс».