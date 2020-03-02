Число скончавшихся от коронавируса в Италии достигло 52 человек

Об этом объявил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. По его словам, 50% заразившихся находятся дома, 40% госпитализированы с легкими симптомами, 10% в реанимации.
Число заразившихся в стране приближается к двум тысячам.
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Об этом объявил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. По его словам, 50% заразившихся находятся дома, 40% госпитализированы с легкими симптомами, 10% в реанимации.
Число заразившихся в стране приближается к двум тысячам.