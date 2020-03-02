Давид Беров, у которого после возвращения из Италии обнаружен коронавирус, не располагает подтверждением диагноза

Россиянин Давид Беров, у которого после возвращения из Италии обнаружен коронавирус, до сих пор не располагает подтверждением своего диагноза. Он написал в Инстаграме, что по его данным, соответствующих документов пока нет и у главного врача.

Беров рассказал, что после обращения к медикам его положили в общую палату. Он также возмутился по поводу того, как происходило помещение на карантин: по словам Берова, его близким сначала сказали, что возьмут анализы дома, потом сообщили, что у него положительная реакция, хотя никакого подтверждения не было, затем заставляли родственников в сопровождении полиции ехать в инфекционную больницу, — сообщает агентство «Интерфакс».