Ректора ВГТУ, депутата Облдумы от «ЕР» Сергея Колодяжного задержали по подозрению в получении взятки

Ректора Воронежского технического госуниверситета, депутата Областной думы от «Единой России» Сергея Колодяжного задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. Ущерб оценивается более чем в 70 миллионов рублей, — сообщает Следственный комитет.

Задержаны также четверо ближайших подчиненных Колодяжного. Имена не раскрываются.

Следователи считают, что ректор фактически обложил данью сотрудников – с 2015 года не менее 15 работников университета систематически возвращали лично руководителям вуза начисленные из бюджета премии к зарплате.