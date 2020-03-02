Сервис Яндекс-Такси передает историю поездок своих пассажиров силовикам

Об этом сообщает сайт Медиазона со ссылкой на пресс-секретаря компании Наталью Рожкову. Она сказала, что сервис обязан так поступать и делает это, поскольку считает, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и может помочь спасти чью-то жизнь.

Ранее сайт база опубликовал показания бывшего полицейского Игоря Ляховца, арестованногопо делу о подбрасывании наркотиков журналисту интернет-издания Медуза Ивану Голунову. Ляховец говорил, что узнал адрес журналиста, запросив историю поездок Голунова в Яндекс-Такси.