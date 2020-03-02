МВД предлагает запретить продажу алкоголя в поездах дальнего следования

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления МВД на транспорте Дмитрия Шаробарова. По его словам, в прошлом году из-за распития спиртного в вагонах-ресторанах было зафиксировано более 8 тысяч нарушений общественного порядка. По мнению Шаробарова, надо ограничить свободную продажу алкоголя на транспорте и не допускать к поездке нетрезвых пассажиров.