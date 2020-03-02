Владимир Путин внес в Конституцию президентские поправки с упоминанием бога, а также семьи как «союза мужчины и женщины». В базе данных Госдумы документ пока не опубликован. О содержании некоторых поправок рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Помимо прочего, в Основной закон предлагается добавить положения о недопустимости отчуждения части территории России и призывов к нему.
В.Путин внес в Конституцию президентские поправки с упоминанием бога, а также семьи как «союза мужчины и женщины»
Владимир Путин внес в Конституцию президентские поправки с упоминанием бога, а также семьи как «союза мужчины и женщины». В базе данных Госдумы документ пока не опубликован. О содержании некоторых поправок рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.