Минзрав Пензенской области посоветовал самостоятельно шить маски, которые пропали в аптеках

Так в ведомстве отреагировали на жалобы жителей региона на нехватку средств индивидуальной защиты, — пишет агентство РИА.

Один из жителей Пензы пожаловался губернатору на то, что медицинские маски сейчас невозможно купить в аптеках. Глава региона Иван Белозерцев подтвердил, что эта продукция пропала с аптечных прилавков. Глава регионального Минздрава Александр Никишин сказал, что надо обратиться к опыту Советского Союза, что каждый может себе пошить семислойную маску и два раза в день проглаживать ее утюгом. На это губернатор сказал, что у многих сейчас нет швейных машинок, как это было в СССР.