Z Архив новостей новости
5 1 6 513
18:33, 02 марта 2020

И. о. президента Абхазии попросил у России помощи в проверке госпитализации в Сочи кандидата в руководители республики

Исполняющий обязанности президента Абхазии попросил у России помощи в проверке обстоятельств госпитализации в Сочи кандидата в руководители республики Аслана Бжании. Об этом, со ссылкой на самого Валерия Бганбу сообщает агентство ТАСС.
Бжанию госпитализировали из-за неизвестного недомогания за три недели до выборов. В прошлом году президентские выборы, в которых также собирался участвовать этот кандидат, были отложены на месяц из-за его болезни.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 февраля Поздравить…

5 337 6 6774 28.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

+ «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений «Мы не собираемся ни с кем воевать». Владимир Путин о расходах на армию и гонке вооружений Мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами…

5 178 6 16382 10:03
8читать ;смотреть
Kармия, вооружение, сша, военные, политика, видео, путин, мнения
Блоги

Мэр Праги Зденек Гржиб с табличкой «Площадь Бориса Немцова» В Праге в честь Бориса Немцова завтра переименуют площадь перед российским посольством…

5 105 6 9738 26.02
Kнемцов, общество, события
Блоги

Карина Орлова журналист

«Пойду помолюсь». Вице-президент Пенс назначен главным по борьбе с коронавирусом в США У ультрарелигиозного евангелиста Пенса шикарная история борьбы с эпидемиями и особый взгляд на науку (как у настоящего верующего)…

5 201 6 20032 27.02
Kсша, эпидемии, здравоохранение, политика, власть, религия, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 145 6 15805 27.02
Новости

Сирийское военное командование перебросило в Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение Об этом сообщают некоторые арабские СМИ…

5 70 6 8264
Новости

Летчики двух сирийских самолетов СУ-24, сбитых турецкими истребителями, живы и находятся в безопасности По словам источника в МО Сирии, пилоты благополучно катапультировались…

5 68 6 31163
Блоги

Власти Петербурга попросили школы провести профилактические работы о недопустимости участия в несогласованных акциях памяти Немцова Согласно документу, просьба исходит от замначальника управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Виктора Борисенко…

5 80 6 9905 29.02
Kпетербург, акции, немцов, школы, власть, документы, события
Блоги

Лилия Шевцова политолог

Он дал нам шанс Горбачев и его время были самым светлым периодом в нашей истории. Это был период освобождения других, а вместе с ними самих себя! Этот период в нашей жизни говорит о том, что мы не безнадёжны…

5 329 6 41077 00:00
Kгорбачев, праздники, мнения
Блоги

Борис Акунин писатель

Это вина моего поколения, а не Горбачева Стыдно, что мы не завоевали себе свободу сами, а получили ее сверху, как крепостные в 1861 году. Горько, что мы недостаточно ее ценили и плохо ею воспользовались…

5 148 6 19091 15:19
Kполитика, история, общество, горбачев, день рождения, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Из трагедии устроили балаган Из показаний: «Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень…» Противно…

5 174 6 24034 25.02
Блоги

+ «Нужно, чтоб потряхивало». Владимир Путин о нацпроектах «Нужно, чтоб потряхивало». Владимир Путин о нацпроектах Просто опыт работы мой, достаточно серьёзный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает в среднем расслабляться…

5 197 6 31734 25.02
8читать ;смотреть
Kпутин, нацпроекты, экономика, финансы, строительство, политика, видео, мнения
Блоги

Станислав Белковский

+ Однажды в Америке. Трамп и Сандерс просто любят друг друга. Кого публично поддержит Харви Вайнштейн? Однажды в Америке. Трамп и Сандерс просто любят друг друга. Кого публично поддержит Харви Вайнштейн? Трамп хочет видеть своим соперником именно Сандерса, рассчитывая, что откровенно левые взгляды последнего консолидируют вокруг нынешнего хозяина Белого дома всю умеренную Америку…

5 38 6 6224 25.02
8читать ;смотреть
Kполитика, сша, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Страна смутного направления Путинские годы ничего в этом отношении не сделали – не дали вектора. Все экономические и политические результаты последних 15 лет прошумели где-то там – высоко над народной головой

5 59 6 9894 25.02
Kопросы, общество, власть, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Вирус ненависти Фактически в Сети давно уже идет война всех против всех. Ханжи и морализаторы не просто высказывают свое презрение к людям, а прямо призывают поднять на вилы очередную группу людей, объединенных по любому признаку…

5 39 6 6764 28.02
Kинтернет, общество, конфликты, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Немцов. Пять лет после казни Выстрелы в спину Борису Немцову стали трусливой местью за его открытые политические убеждения. В представлении заказчиков преступления это и был «ответ за слова» – пули вместо диалога. Немцова убили за правду. Немцова убили за свободу…

5 29 6 5400 27.02
8читать ;смотреть
Kобщество, немцов, видео, память, мнения

Популярное за неделю

Новости

Сирийская авиабаза эль-Нейраб в провинции Алеппо, «разрушена» ударом военных Турции Во всяком случае, так утверждает турецкое агентство Anadolu…

5 60 6 37965
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Прикидываться хорошими и миролюбивыми, имея такие традиции, глупо. Когда появляются силы, первым делом что-нибудь захватываем. И на нищету населения наплевать, а всех, до кого нужно дотянуться, надо оккупировать…

5 71 6 120056 26.02
#слушать 48:53 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения
Голосование
Если бы у вас был родственник — полицейский, вы бы…
5 145 6 15783 27.02
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Блеф Китая дорого обойдется для экономики России? Санкционно-коронавирусная удавка для России — это проект. Это не случайность. Китай отыграет этот проект-спектакль и резко опустит занавес и спектакль закончится, но мир уже будет другим…

5 97 6 162083 26.02
Kрф, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Кто избавит Россию от Путина? Кто избавит Россию от Путина? Гражданское общество рассталось с мантрами и вооружилось лозунгами…

5 57 6 103402 01.03
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8357597
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4392359

Сегодня в эфире