И. о. президента Абхазии попросил у России помощи в проверке госпитализации в Сочи кандидата в руководители республики

Исполняющий обязанности президента Абхазии попросил у России помощи в проверке обстоятельств госпитализации в Сочи кандидата в руководители республики Аслана Бжании. Об этом, со ссылкой на самого Валерия Бганбу сообщает агентство ТАСС.

Бжанию госпитализировали из-за неизвестного недомогания за три недели до выборов. В прошлом году президентские выборы, в которых также собирался участвовать этот кандидат, были отложены на месяц из-за его болезни.