Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области подозреваемый в получении взятки попытался съесть улику

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на видео правоохранительных органов. Владимиру Журавлёву не сразу удалось съесть то, что он ел. Чиновник подавился, после чего силовик постучал ему по спине.

В пресс-службе регионального управления СК сказали, что Журавлёв ел бумажку с цифрами. При обыске в кабинете чиновника нашли 160 тысяч рублей, которые, по версии следователей, были переданы в качестве взятки за оформление фитосанитарных сертификатов. В другом кабинете у ещё одного подозреваемого по этому делу был обнаружен кокаин.