Президент Владимир Путин внес президентские поправки в Конституцию о боге и браке как союзе мужчины и женщины

Об этом сообщили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и вице-спикер Петр Толстой.

Ранее Толстой говорил, что определение брака как союза мужчины и женщины должно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации, — сообщает агентство РИА.

Что касается внесенных президентом поправок, среди них есть также те, которые определяют русский нард как «государствообразующий» и говорят о преемственности России в отношении СССР.

Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект о поправках к Конституции во втором чтении 10 марта, а в третьем – 11 марта, — передает агентство ТАСС.

Изменения в Конституцию будут считаться одобренными при поддержке более чем половиной участников голосования. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на предложение президента. Всенародное голосование намечено на 22-е апреля.