Международный спортивный арбитраж в Лозанне потребовал объяснений от Международного олимпийского комитета

Ольгу Вилухину, Ольгу Зайцеву и Яну Романову пожизненно отстранили еще в конце 2017 года. Они подали апелляцию в спортивный арбитраж, но тогда ее рассматривать не стали. Спортсменки закончили карьеру и нужно было оперативно решить судьбу тех, кто хотел попасть на Игры в Пхенчхан. В соревновательном процессе КАС тогда оправдал 28 наших спортсменов, поскольку их вина подтверждалась только показаниями информатора Григория Родченкова. Сегодня, два года спустя, трибунал приступил к рассмотрению дел трех биатлонисток. Их адвокаты заявили, что подписи на документах, которые МОК получил от Родченкова, подделаны и этот факт подтвержден экспертами, причем не только российскими, но и британскими. Заседание отложили, потребовав от МОК объяснений. В свидетельствах Родченкова и до этого было множество нестыковок. Если же он и вовсе подделывал документы, то переданная им ВАДА база данных московской лаборатории отныне вряд ли может считаться существенной уликой против российских спортсменов, тем более, если нет других.

Наши биатлонистки были лишены серебряной медали Олимпиады в Сочи, которую они завоевали в эстафете. Вилухина вынуждены была расстаться с серебром в спринтерской гонке. Если апелляцию удовлетворят – награды вернут.