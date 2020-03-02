Демократ Пит Буттиджич официально объявил о выходе из предвыборной гонки в США

Он выступил с речью в городе Саут-Бенд, мэром которого был ранее.

Берни Сандерс поддержал решение коллеги и призвал сторонников бывшего мэра отдать свои голоса ему.

Берни Сандерс сейчас лидер предвыборной гонки у демократов – у него 60 голосов делегатов партийного съезда.



Западная пресса оценивает шансы каждого из кандидатов от Демократической партии, но делать прогнозы пока все же спешит.



Комментарий издания Politico озаглавлен: Возвращение Джо Байдена? С знаком вопроса, разумеется. Wash Post иронизирует: наслаждайся, Джо Байден, потому что это не будет продолжаться долго. В интервью NBC Байден заявил, что Сандерс приведет к большим потерям для демократов в ноябре, на выборах, поскольку нельзя быть сегодня независимым демократом, вчера – независимым социалистом. Wash Post полагает, что если на финишной прямой останутся Трамп и Сандерс – противостояние будет более драматичным и более сущностным. Свободный рынок, американское глобальное лидерство, отношения с союзниками – вот что может быть поставлено на карту. Внутри Демократической партии, судя по всему, ситуация оценивается похожим образом. Ее руководство, как утверждает NYT, готово пойти на раскол в партийных рядах, лишь бы не допустить выдвижения сенатора от штата Берни Сандерса кандидатом на пост президента. От Калифорнии до Северной и Южной Каролины, от Северной Дакоты до Огайо лидеры партии заявляют, что они обеспокоены тем, что Сандерс, позиционирующий себя в качестве демократического социалиста и имеющий активную, но ограниченную по масштабам поддержку, проиграет на выборах президенту Дональду Трампу. И подорвет позиции умеренных демократических кандидатов на выборах в Палату представителей и в Сенат.



Решающим для американских демократов может стать завтрашний день – супервторник. Праймериз и партийные собрания пройдут сразу в 14 штатах, напоминает euronews. И именно они могут определить, кто же бросит вызов Дональду Трампу на президентских выборах. Если у республиканцев ни один из кандидатов не составляет реальной конкуренции нынешнему главе Белого дома, то демократы будут вынуждены сражаться за каждый штат.



Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.



