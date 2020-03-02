В Европу вскоре направятся миллионы беженцев — предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Он подчеркнул, что Анкара не намерена закрывать границу.
После очередного обострения в провинции Идлиб Турцию массово покидают сирийские беженцы – они пытаются попасть в ЕС через морскую границу с Грецией, — рассказал «Эху Москвы» журналист Абдурахман Камбуроглу.
Камбуорглу добавил, что Турция неоднократно просила ЕС оказать ей финансовую поддержку для решения проблем беженцев.
Ситуация в сирийском Идлибе будет обсуждаться 5-го марта во время переговоров Эрдогана и Владимира Путина в Москве.
В сирийском конфликте нет тех, кто заинтересован в начале полномасштабной войны, — такое мнение в нашем эфире высказал руководитель Conflict Intelligence Team, Руслан Левиев.
Левиев добавил, что многое будет зависеть от встречи путина и Эрдогана в Москве.